Какой завтра, 23 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Сегодня, 23 апреля, Всеукраинский день психолога и Всемирный день книги. Верующие чтят память мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помпия, Зинона, Александра, Феодора и 33 других. До Нового года осталось 252 дня.

23 апреля 2023 года — воскресенье. 424-й день войны в Украине.

Какой завтра, 23 апреля, церковный праздник

23 апреля в церковном календаре – день памяти мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помпия, Зинона, Александра, Феодора и 33 других. Жили в Африке в III веке, когда правил император Фортунат. Пострадали за веру во Христа от его рук, когда он велел мучить всех православных, которые попадут в его тюрьму. Многие, видя орудие пыток, отрекались от Бога, но 40 мучеников оставались верными. Их долго пытали, пытаясь заставить отречься от Христа. Но их молитвы только разрушили языческий храм.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит веселиться, устраивать громкие гуляния.

Не рекомендуется ходить на рыбалку или охоту.

Не убирайте дома и не занимайтесь огородом.

Не берите в руки гвозди и молоток.

Не поминайте покойных родных.

Народные приметы и традиции на 23 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: тихая ночь и теплый вечер до теплых лет;

если приснился усопший родственник, вы сможете исцелиться от болезни;

пасмурный и холодный день – летом также будет много дождей;

уже цветет сирень, значит май будет тёплым;

ясно днем – пора сеять пшеницу;

утром туманно – ждите дождей очень скоро;

видите серьги на ольхе – больше не будет заморозков.

23 апреля уже цветет сирень, значит май будет тёплым. / Фото: Pexels

На Терентия грешные и неверные женщины всегда каялись перед Богом, молились о спасении своей души, получая его. Однако для этого нужно искренне осознать грешность своего поступка. День считался довольно удачным, а вот ночь – наоборот. В этот день проводили гадания на будущее. Для этого утром смотрелись в окно и запоминали первого, кого встретят там. Если увидели семью, значит примириться с врагом. А если молодого человека – к благополучию.

Погода на 23 апреля

Завтра, 23 апреля, в Киеве ясно без осадков. Во Львове утро безоблачно, но днем на небе появятся облака, осадков не ожидается. В Харькове весь день пасмурный, но к вечеру возможны прояснения, без осадков. В Одессе утром небо очистится от облаков и будет ясным до вечера, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +15 днем и +10 ночью. Во Львове +16 днем и +7 ночью. В Харькове +15 днем и +6 ночью. В Одессе +14 днем и +9 ночью.

Памятные даты 23 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 23 апреля:

215 год до н. э. — в Риме на Капитолийском холме в память о поражении в битве при Тразименском озере открывают храм Венеры, который вскоре становится местом поклонения гетер;

303 год — по приказу римского императора Диоклетиана в Палестине отрубают главу Георгию Победоносцу, который позже был канонизирован церковью;

971 год — византийские войска осаждают Доростол (ныне Силистрия), в котором оборонялись русичи во главе со Святославом;

997 год — возле Гданьска убивают епископа Праги, проповедника Адальберта, позже канонизированный церковью;

1169 год – власть в Египте захватывает Салах ад-Дин;

1185 год — несмотря на затмение солнца, князь новгород-северский Игорь вместе с братом Всеволодом выступает в поход против половцев;

1229 год — войска короля Кастилии Фернандо III захватывают город Касерес;

1348 год — английский король Эдуард III основывает орден Подвязки;

1533 год — англиканская церковь расторгает брак между Екатериной Арагонской и английским королем Генрихом VIII;

1633 год — граф Аксель Оксеншерна, государственный канцлер Швеции, а после смерти короля Густава II Адольфа — регент королевы Кристины, подписывает в Гайльбронне союз с протестантскими правителями юго-западных земель Германии и возглавляет Протестантскую лигу;

1635 год – в Бостоне основывают первую в США публичную школу;

1662 год — Коннектикут провозглашен Британской колонией;

1851 год — выходит в обращение первая почтовая марка Канады;

1867 год — британская королева Виктория и французский император Наполеон III отклоняют план строительства тоннеля под Ла-Маншем;

1896 год – в Нью-Йорке происходит первый в Америке киносеанс;

1907 год – Джек Лондон отправляет в кругосветное путешествие на двухмачтовом судне;

1916 год — ирландские революционеры занимают ключевые здания в Дублине и провозглашают независимость Ирландии от Британской короны;

1921 год — Чехословакия и Румыния подписывают союзническое соглашение, ставшее продлением договора об оборонном союзе между Чехословакией и Королевством сербов, хорватов и словенцев;

1923 год — набегает на скалу и тонет португальский пароход "Моссамедес", 220 человек погибает;

1928 год — Верховный Суд Канады постановляет, что женщины не являются "персонами" (физическими лицами);

1948 год – израильские войска в ходе арабо-израильской войны отражают у палестинцев морской порт Хайфу;

1950 год – войска Чан Кайши полностью эвакуируются из континентального Китая, оставив страну под властью коммунистов во главе с Мао Цзэдуном;

1954 год — в НБА вводят правило 24 секунд, в течение которых команда, владеющая мячом, должна выполнить бросок по кольцу;

1956 год – проходит первый концерт Элвиса Пресли в Лас-Вегасе, штат Невада;

1959 год — создают Союз журналистов Украины;

1962 год — в США запускают космическую станцию "Ranger-4", которая 26 апреля 1962 года достигает поверхности Луны;

1968 год — первые десятичные монеты Британии 5 пенсов и 10 пенсов передают на подготовку к переходу на десятичную систему;

1974 год — на острове Бали (Индонезия) терпит крушение авиалайнер Boeing 707 компании Pan American, в результате которой погибает 107 человек;

1975 год — в Киеве открывается Музей книги и книгопечатания Украины;

1982 год – начинается продажа компьютера ZX Spectrum;

1992 год — в Пекине открывают крупнейший ресторан мировой сети "Макдональдс";

1993 год — в Эритрее под эгидой ООН проходит референдум, в ходе которого большинство жителей проголосовали за независимость Эритреи от Эфиопии;

1996 год — в память тех писателей мирового масштаба Мигеля Сервантеса, Уильяма Шекспира и Инки Гарсиласо де ла Веги, умерших в этот день, в 1616 году ЮНЕСКО объявила 23 апреля Всемирным днем книги;

2001 год — компания "Intel" представляет свой новый процессор "Pentium 4";

2005 год — в YouTube опубликовали первое видео с названием "Я в зоопарке";

2007 год – во многих странах мира по инициативе ООН начинается глобальная неделя безопасности дорожного движения;

2014 год — учреждают 2-й батальон специального назначения НГУ "Донбасс".

Именины: как назвать ребенка, родившегося 23 апреля

Какие завтра именины: Африкан, Александр, Максим, Зенон, Терентий, Яков, Федор.

Талисманом человека, рожденного 23 апреля является оникс. Минерал, выделяемый своим внешним видом среди других. Издавна считалось, что качества оникса доступны только людям с чистыми помыслами и добрым сердцем. Полезны его волшебные характеристики бизнесменам, ведь камень активизирует творчество в бизнесе.

В этот день родились:

1775 год – английский художник, акварелист и график Уильям Тернер;

1920 год – украинский писатель-прозаик и поэт, старший брат писателя-прозаика Григория Тютюнника, Григорий Тютюнник;

1979 год — вокалист, лидер и автор большинства песен финской рок-группы The Rasmus, а также сольный исполнитель Лаури Юлленен;

2018 год – член британской королевской семьи, правнук королевы Елизаветы II Принц Луи Кембриджский.

Какой завтра день в Украине и мире

23 апреля Всеукраинский день психолога / Фото: Pexels

23 апреля в Украине и мире празднуют Всемирную ночь книги. Праздник чтения, впервые проведенный еще в 2011 году в Великобритании и Ирландии. Тогда доктор медицинских наук Джейми Бинг предложил создать такое событие. Возникла такая идея у него на конференции книжной индустрии. Главной целью было вдохновить взрослых больше читать, находить время для этого важного занятия. И именно ночью большинство взрослых людей могут найти такое время.

Ежегодно 23 апреля День Шекспира. Праздник был создан в честь дня рождения великого поэта, хотя на самом деле он неизвестен. В исторических источниках отмечено, что крестный мальчик был 26 апреля 1564 года. Посвящена дата чествования жизни и творчества драматурга, поэта и актера. Его произведения оказали чрезвычайное влияние на театр, литературу и культуру, а их эхо ощутимо до сих пор.

Также 23 апреля Международный день создателя (International Creator Day ). Почитаются создатели контента, положительно влияющие на жизнь людей. Это событие посвящено не только всемирно известным авторам, но и начинающим или создающим контент для узкого круга потребителей. Этот день была создана компанией TubeBuddy в апреле 2021 года.

А еще 23 апреля празднуют Всемирный день лабораторий. Именно в лабораториях рождается большинство важных изобретений при проведении различных научных исследований. Также там проверяют теории и идеи. Любой новый продукт сначала должен пройти целый ряд лабораторных опытов, а потом уже попадает к широкому общественному использованию.

23 апреля празднуют и Международный день испанского языка. Выбрали дату в честь дня смерти великого испанского литературного классика Мигеля де Сервантеса, написавшего знаменитое произведение "Дон Кихот". Праздник был начат ООН в феврале 2010 года. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы призвать человечество к многоязычию, повысить интерес к изучению языка.

Вместе с тем празднуют Международный день английского языка. Дату выбрали в честь дня рождения и смерти Уильяма Шекспира, который был известным драматургом, поэтом и актером, а позже стал национальным английским символом. Событие было создано Организацией Объединенных Наций в феврале 2010 года.

Также 23 апреля День водителя школьного автобуса. Это профессиональный праздник, который имеет целью отметить важный и очень ответственный труд водителей школьных автобусов. Эта работа требует крепкой нервной системы, аккуратность, внимательность, умение общаться с детьми и быстрой реакции.

А еще 23 апреля празднуют Всеукраинский день психолога. Психология – это наука, изучающая человеческое поведение, психику и психические процессы. Именно психологи помогают спасти человека от самоубийства, апатии, депрессии, а еще делают все, чтобы наладить его взаимоотношения с другими.

23 апреля Всемирный день книг и авторского права. Праздник был создан ЮНЕСКО в 1995 году, на что вдохновила испанская традиция празднования дня покровителя Каталонии, святого Георгия. Есть легенда, которая рассказывает, что он смог спасти страну от страшного дракона, которому люди приносили в жертву своих детей. На том месте, где святой Георгий убил дракона, излилась его кровь и вырос куст красных роз. Святой сорвал с куста один цветочек и подарил девушке, которую должны были принести в жертву дракону в тот день. В 1920-х годах один предприниматель предложил обменивать один цветок на одну книгу. Таким образом, он увеличил свои продажи. Так День розы стал еще и Днем книги.