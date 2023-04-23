Какой завтра, 24 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 24 апреля, День водопроводчика и Всемирная неделя иммунизации. Верующие чтят память мученика Антипа Пергамского. До Нового года остался 251 день.

24 апреля 2023 года – понедельник. 425-й день войны в Украине.

Какой завтра, 24 апреля, церковный праздник

24 апреля в церковном календаре – день памяти мученика Антипа Пергамского. Он был учеником Иоанна Богослова и епископом Пергамской церкви. Однажды он отказался прекратить свой рассказ об Иисусе Христе и поклониться языческим идолам. Тогда бросили его в храм Артемиды внутрь раскаленного вола из меди. Его тело позже тайно похоронили христиане. В V веке над этим местом возвели храм, куда приходили люди для исцеления.

Что запрещено делать в этот день

Не следует работать на поле или огороде, этот день не подходит для высадки овощей.

Не рекомендуется вышивать, шить, вязать и заниматься другим рукоделием.

Народные приметы и традиции на 24 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: идет дождь – будет много грибов;

на реке еще остается лед – ждите холодного лета;

пошел снег — не уродят озимые, а плохая погода будет еще целый месяц;

если уж зацвела ива – ждите потепления;

небо красное утром – всю весну будет дождь и холодно.

24 апреля небо красное утром – всю весну будет дождь и холодно. / Фото: Pexels

Святого Антипа считали покровителем и целителем, помогал избавиться от зубной боли и других болезней. Считалось, если у человека болел зуб, то нужно 24 апреля приложить к больному месту серебряную монетку, а затем вынуть, сделать в ней отверстие и подвесить к иконе мученика. Совсем скоро после такого обряда зуб перестанет болеть.

Погода на 24 апреля

Завтра, 24 апреля, в Киеве утром и вечером будет ясная погода, днем небо будет облачным, возможный дневной дождь к вечеру должен закончиться. Во Львове пасмурная погода, небольшое прояснение возможно только утром, днем дождь. В Харькове первая половина дня ясная, но днем появятся облака, днем дождь. В Одессе пасмурное утро, днем возможно прояснение, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +10 ночью. Во Львове +15 днем и +7 ночью. В Харькове +17 днем и +7 ночью. В Одессе +14 днем и +9 ночью.

Памятные даты 24 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 24 апреля:

1479 год до н. – Тутмос III садится на трон Египта, хотя фактическая власть все больше переходила в руки Хатшепсута;

1184 год до н. — согласно датированию Эратосфена и Аполлодора Афинского в этот день греческие воины смогли пробраться в Трою с помощью троянского коня;

1333 год – состоялась коронация Казимира III Великого и его супруги Альдоны в Вавельском кафедральном соборе в Кракове;

1521 год – в Испании казнят Хуана де Падилья, проводника восстания испанской шляхты против императора Карла V;

1558 год — королева Шотландии Мария I женится на дофине французском Франсуа;

1617 год — на мосту Лувра по приказу короля Людовика XIII убивают фактического правителя Франции маркиза Кончини;

1646 год — заключают Ужгородскую церковную унию;

1704 год — в Бостоне начинает издаваться Boston News-Letter, первая регулярная газета колониального периода США;

1800 год – дата основания Библиотеки Конгресса США президентом Джоном Адамсом, который выделил 5000 долларов на закупку книг;

1833 год — в США запатентовали газировку;

1846 год — начинается американо-мексиканская война;

1891 год – в Италии отменяют выборы по партийным спискам;

1895 год — Джошуа Слокам начинает первое в мире единичное кругосветное плавание;

1921 год — террористы убивают министра внешних дел Германии Вальтера Ратенау;

1949 год – в Киеве торжественно открывают литературно-художественный музей Тараса Шевченко;

1953 год — английская королева Елизавета II присваивает рыцарский титул Уинстону Черчиллю;

1962 год – в США осуществляют первую телетрансляцию с тихоокеанского побережья на атлантическое;

1984 год — в Сан-Франциско компания "Apple" анонсировала свой портативный компьютер Apple II весом 6 килограммов и размером с чемодан;

1985 год – Верховный Суд Канады признает законной работу магазинов в воскресенье;

1990 год – на орбиту Земли доставили телескоп Габбла;

1992 год – создана Федеративная Республика Югославия (Сербия и Черногория);

1999 год — на заседании в Вашингтоне Совет НАТО принимает новую стратегическую концепцию, позволяющую использование вооруженных сил блока для предотвращения нарушения прав человека в Европе;

2005 год – инаугурация папы Бенедикта XVI;

2006 год – совершены террористические акты в египетском курорте Дахаб.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 24 апреля

Какие завтра именины: Николай, Антип, Прохор, Петр, Александр, Гораций, Яков, Людмила.

Талисманом человека, рожденного 24 апреля является гранат. В древности этот камень стоил целое состояние, ведь считался одним из самых дорогих. Гранат считают камнем страсти. Он помогает в любви, восстановлении утраченных эмоций, возобновлении отношений между мужчиной и женщиной.

В этот день родились:

1581 год — французский монах, католический святой Винсент де Поль;

1880 год – изобретатель застежки-молнии Гидеон Сундбек;

1920 год – украинский писатель Дмитрий Билоус;

1942 год – американская певица и актриса Барбра Стрейзанд;

1955 год – украинский журналист, писатель Балабко Александр Васильевич;

1955 год – украинский журналист, телеведущий Юрий Макаров.

Какой завтра день в Украине и мире

24 апреля профессиональный праздник — День водопроводчика / Фото: Pexels

24 апреля в Украине и мире Всемирная неделя иммунизации. Праздник был начат Всемирной организацией здоровья, а в Украине он популярен с 2005 года. Главная цель этого события состоит в привлечении внимания общества к важности иммунизации. Это первостепенная профилактическая мера, направленная на защиту от инфекционных заболеваний.

Также 24 апреля Международный день многосторонности и дипломатии ради мира. Молодой, но важный праздник, начатый ООН 12 декабря 2018 года. Мультилатерализм – построение экономических отношений, заключающееся в использовании привилегий в отношениях со всеми партнерами. Главная цель праздника – вовлечь человечество в мультилатерализм и мирное сосуществование.

А еще 24 апреля профессиональный праздник – День водопроводчика. Очень важно поблагодарить этот день тех, кто работает с водопроводом, ведь это довольно тяжелый, ответственный и рискованный труд.

24 апреля Всемирный день защиты лабораторных животных. Важное событие, начатое Международной ассоциацией против болезненных экспериментов над животными 1979 года. Идея души быстро распространилась по всему миру. Лабораторные опыты над животными именуются вивисекциями и появились они в XIX веке. Каждый год во время таких экспериментов погибают сотни мышей, собаки, кроликов, крыс.

Также 24 апреля празднуют Международный день солидарности молодежи. Дата празднования была выбрана в честь дня завершения Бандунской конференции 1955 года. А праздник был начат Всемирной федерацией демократической молодежи 1957 года.