Таропрогноз на 24-30 апреля 2023: что карты нам предвещают

Карты Таро пришли к нам из глубин Средневековья, но уже завоевали сердца миллионов поклонников этой мистической системы для прогнозирования будущего.

А для того, чтобы узнать больше ответов о собственном будущем, читайте таропрогноз на неделю – на 24-30 апреля 2023 года от эзотерика Елены Кузьмич.

Прогноз Таро на любовь и отношения

Карта недели 24-30 апреля 2023 года "Восьмерка жезлов"

Эта карта свидетельствует о защите, цели, получении преимуществ. Однако сейчас вам может мешать нежелание сдвинуться с места, желание надеяться на собственные силы, брошенный вызов, невозможность твердо сказать "нет", желание уничтожения, растерянность в сложной ситуации. Важно сейчас устоять перед врагами – даже внутренними и не прибегать к бессмысленной борьбе и агрессивному взаимодействию.

Нужно крепко стоять на своих ногах и отстаивать свои права. Сражайтесь с внутренними демонами и страхами. Помните о том, что для отстаивания собственных предубеждений нужна смелость, а для понимания их подлинной ценности – здравомыслие.

Прогноз Таро на работу и карьеру

Карта недели 24-30 апреля 2023 года "Король пентаклей"

Эта карта Таро, которая принадлежит к младшим арканам, то есть тайнам, рассказывает о надежности, материализме, поддержке и выдержке. Она сообщает о харизматической личности, деловом лидере, финансовом консультанте. Когда появляется эта карта, то речь идет о практичности, стабильности, решительности, компетентном и серьезном подходе, ответственной жизненной позиции.

Эта карта рассказывает о людях, которые добились успеха, избавились от комплексов и получить свойство быть на шаг впереди других. Он умеет действовать решительно и надежен, как скала. Наслаждайтесь своим делом и гордитесь своими достижениями. Вы погоните плоды своей деятельности, добьетесь понимания и выйдете на верхнюю степень своей карьеры. У вас хватит энергии, уверенности и харизмы, чтобы справиться с любой ситуацией.

Прогноз Таро на финансы

Карта недели 24-30 апреля 2023 года "Рыцарь жезлов"

Эта карта рассказывает о движении вперед, страсть и нетерпение. Также она сообщает определенную черствость, энтузиазм, но пустые обещания, преувеличение правды, нежелание шагнуть навстречу, определенную ненадежность.

Эта карта подсказывает, что у всего есть положительная и отрицательная сторона. И только вы определяете отношение к ситуациям. Пора проявить жажду жизни. Найдите себе дерзость и не бойтесь стать другим человеком.

На своем жизненном пути будьте внимательны к другим людям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

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