24 апреля — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.

Завтра, 24 апреля, в православном календаре день памяти священномученика Антипа. Он был учеником святого апостола Иоанна Богослова, а также епископом Пергамской церкви во времена правления императора Нерона.

В то время всех, кто не приносил жертвы идолам, по приказу императора приносили в жертву или ссылали. Святитель Антип постоянно проводил христианские речи и смог добиться того, что жители города начали уклоняться от жертвоприношения идолам. За это языческие жрецы постоянно упрекали епископа, указывая, что он отвращает народ от богов. Также они потребовали прекратить проповеди и начать поклоняться идолам.

На это святитель спокойно ответил, что богам-бесам служить не станет. Жрецы разозлились и увели Антипа в храм Артемиды, где бросили в печь. Он уснул и спокойно отошел к Господу.

Ночью девственное огнем тело святителя тайно взяли христиане, а затем с честью похоронили в Пергаме. У гробницы епископа произошло немало чудесных исцелений. Особенно часто к нему обращаются, чтобы избавиться от зубной боли.

Приметы 24 апреля

Народные приметы 24 апреля / Фото: Pexels

Зацветла ива – скоро потеплеет.

Распушилась уже верба зелеными листьями – зима уж точно не вернется.

Сны против 24 апреля могут сбыться в течение двенадцати дней.

Что завтра нельзя делать

Не рекомендуется в этот день работать на огороде. Также не стоит использовать много воды, например для стирки или умывания. Кричать и ссориться запрещено.

Что можно делать завтра

Когда у наших предков болел зуб, они клали в этот день серебряную монетку, через некоторое время вынимали ее изо рта, делали дырочку и вешали на икону святого Антипа. Верили, что через некоторое время боли пройдут.

Читайте также: