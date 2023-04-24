Астрологический прогноз на 24 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день перехода количества усилий, приложенных для осуществления какого-либо дела, в качество – то есть, можно увидеть первые результаты своих трудов.
Символ дня: единорог.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: небесно-голубой, жемчужно-голубой.
Счастливые камни дня: белый мрамор, бирюза.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни нынешнего лунного дня непродолжительны и, как правило, протекают без осложнений, но это не значит, что их можно не лечить.
Питание дня: необходимо отказаться от любых продуктов брожения: квашеной капусты, бочковых огурцов и помидоров – они могут вызвать раздражение кишечника.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно высаживать в грунт растения, плоды которых находятся над землей.
Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией – приворотами и отворотами – и гадать, задавая вопросы о душевном состоянии – как своем собственном, так и кого-то из близких людей.
Сны дня: сны нынешней ночи ясно показывают человеку, что в своей жизни он делает не так и что мешает ему двигаться вперед – к поставленной цели.
Табу дня: нельзя проявлять злость и агрессию – они могут обернуться против самого человека.
Цитата дня: "Кто уверен в собственной привлекательности, тот и становится привлекательным" (Иоганн Вольфганг Гете).
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