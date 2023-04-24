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Астрологический прогноз на 24 апреля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
8
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 24 апреля

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день перехода количества усилий, приложенных для осуществления какого-либо дела, в качество – то есть, можно увидеть первые результаты своих трудов.

Символ дня: единорог. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: небесно-голубой, жемчужно-голубой. 

Счастливые камни дня: белый мрамор, бирюза. 

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: болезни нынешнего лунного дня непродолжительны и, как правило, протекают без осложнений, но это не значит, что их можно не лечить.

Питание дня: необходимо отказаться от любых продуктов брожения: квашеной капусты, бочковых огурцов и помидоров – они могут вызвать раздражение кишечника. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: можно высаживать в грунт растения, плоды которых находятся над землей. 

Магия и мистика дня: можно заниматься любовной магией – приворотами и отворотами – и гадать, задавая вопросы о душевном состоянии – как своем собственном, так и кого-то из близких людей. 

Сны дня: сны нынешней ночи ясно показывают человеку, что в своей жизни он делает не так и что мешает ему двигаться вперед – к поставленной цели. 

Табу дня: нельзя проявлять злость и агрессию – они могут обернуться против самого человека. 

Цитата дня: "Кто уверен в собственной привлекательности, тот и становится привлекательным" (Иоганн Вольфганг Гете). 

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Дата публикации
Просмотры
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