Взрывы раздались в Севастополе

У некоторых местных жителей чуть не выбило окна.

В ночь на понедельник, 24 апреля, раздались взрывы во временно оккупированном Севастополе. Местные жители сообщают в соцсетях о нескольких громких взрывах.

Некоторые жители города говорят, что у них едва не выбило окна. Звуки взрывов слышали не только в Севастополе, но и в Джанкое.

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что Черноморский флот отразил атаку надводных беспилотников. По его словам, в городе никакие объекты якобы повреждений не получили.

Напомним, представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк посоветовала оккупантам, которые любят отдыхать в украинском Крыму, привыкать к звукам воздушной тревоги.

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