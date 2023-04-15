Женщину оскорбило требование соседа, подвозившего ее с мужем пять минут: что он попросил

Женщину оскорбила просьба соседа, который подвозил ее с мужем в их новый дом пять минут вниз по дороге.

Сосед, которого пара считала хорошим другом, требовал за эту небольшую услугу 10 фунтов стерлингов (около 460 гривен – ред.). Он сказал женщине, что это "спасло ее от поездки на такси".

Женщина была ошеломлена и оскорблена.

Досадный случай произошел в Великобритании.

Об этом пишет Mirror.

Женщина отметила, что всегда думала, что у них такие отношения, когда один сосед помогает другому, когда это нужно. Поэтому была ошеломлена такой просьбой.

Британка объяснила, что они были знакомы шесть лет и стали друзьями. Сосед часто приходил поболтать, а ее муж давал ему сигареты, когда тот просил.

Женщина объяснила: "Мы переезжаем и пока не можем пользоваться нашей машиной, поскольку она в гараже. Нам нужно было взять пару маленьких коробок в новый дом в пяти минутах езды вниз по дороге. Мой муж спросил соседа, не мог бы он подвезти нас туда. Что-то поднимать мы не просили. Вещей было немного, но нести их в руках было бы тяжеловато".

Сосед согласился подвезти их, но когда ее муж положил коробки в багажник, сосед попросил у женщины 10 фунтов стерлингов на бензин и радостно добавил, что теперь не нужно платить за такси.

Она ответила: "Такси было бы дешевле, и они за такие деньги могли бы проехать 80 с лишним километров".

Женщина отдала деньги, но этот случай оставил неприятное послевкусие.

После того, как ее чувства успокоились, женщина подытожила: "Я не хочу драматизировать, но это немного задело мои чувства. Это значит, что он не считал нас друзьями, что грустно. Потому что я думала, что мы будем поддерживать связь после переезда. Теперь понимаю, что общаться дальше не будем", — рассказала женщина после того, как ее чувства успокоились.

Британка добавила, что "сегодня, когда сосед постучался, мы даже не стали открывать дверь".

Напомним, ранее в Днепре 20-летний парень пожаловался в полицию, что у него украли коробку с наркотиками.

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