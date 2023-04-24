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США эвакуировали дипломатов из Судана

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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США эвакуировали дипломатов из Судана

В Судане произошла очередная попытка государственного переворота / Фото: Associated Press

Работа американского посольства в Хартуме временно остановлена.

Соединенные Штаты эвакуировали своих дипломатов из Судана. Операцию провели с помощью вертолетов после соответствующего распоряжения американского лидера Джо Байдена.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Генерал-лейтенант Дуглас А. Симс, директор по операциям Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что эвакуированы 100 работников. Он добавил, что операция перевозки работников посольства США в Хартуме была осуществлена "быстро и чисто".

Деятельность американского посольства в Судане решили приостановить из-за роста риска подвержения опасности его сотрудников, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Напомним, 15 апреля в Судане произошла третья попытка государственного переворота за последние четыре года. Против армии страны восстала парамилитарная группировка, разкормленная Россией.

За несколько дней мятежа число погибших достигло 185 человек, раненых — 1,8 тысяч человек. Жертв может быть гораздо больше, ведь на улицах зафиксировали много тел, которые из-за боевых действий не могли убрать.

После обострения конфликта и напряженных переговоров с Соединенными Штатами суданские силовики согласились на сутки прекратить огонь ради гуманитарной паузы.

Обострение в Судане: под прикрытием спецназа началась срочная эвакуация дипломатов

Обострение в Судане: под прикрытием спецназа началась срочная эвакуация дипломатов

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Дата публикации
Просмотры
106
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