Российская ЧВК "Вагнер" поставляет ракеты мятежникам в Судане — CNN

Перед началом вооруженных столкновений между спецназовцами RSF и регулярной армией Судана российский грузовой самолет совершил несколько подозрительных рейсов.

Наемники российской террористической организации ЧВК "Вагнер" поставляют ракеты Силам быстрого реагирования (RSF) Судана, воюющим с регулярной армией страны.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в дипломатических кругах региона.

В расследовании журналистов говорится о ракетах класса "земля-воздух", которые передали боевикам лидера RSF генерал-лейтенанта Мохаммеда Хамдана Дагало на северо-западе Судана.

Совместно с проектом All Eyes on Wagner с помощью спутниковых снимков удалось косвенно подтвердить эту информацию.

На снимках из космоса видно, что за два дня до начала вооруженных столкновений между RSF и регулярной армией Судана российский грузовой самолет начал активно курсировать между военными базами "вагнеровцев" в пограничной Ливии, которые контролирует генерал Халифа Хафтар, поддерживающий RSF.

Российский самолет Ил-76 на ливийской авиабазе, используемой ВПК "Вагнер", 18 апреля 2023 года / Фото: Maxar Technologies

Кроме того, 13 апреля Ил-76 вылетел из базы Аль-Хадим в Сирию. На другой день самолет вернулся назад, а 15 апреля переместился на другую базу Джуфра. В этот же день начались бои в Судане.

Активное движение транспортного самолета Ил-76 было замечено за два дня до начала конфликта в Судане. / Фото: Maxar Technologies

Представители RSF отрицают получение помощи от российских сил.

Как сообщалось ранее, суданские Силы быстрого реагирования тесно сотрудничают с российскими наемниками Пригожина через совместное предприятие по добыче золота в этой африканской стране.

ЧВК "Вагнер" появилась в Судане в 2017 году и создала компанию Meroe Gold для управления операциями в африканском государстве. Это дочернее предприятие фирмы "М-инвест", принадлежащее Пригожину, также занялось золотыми приисками Судана. Позже Meroe Gold попала под санкции США.

Впоследствии Россия через наемников ЧВК Вагнера поддержала военный переворот 2021 года в Судане, который позволил укрепить власть военных. В то же время нынешний режим позволяет беспрепятственно вывозить золото из страны в обход международных ограничений.

Напомним, после четырехдневного конфликта и напряженных переговоров с Соединенными Штатами суданские силовики согласились на 24 часа прекратить огонь ради гуманитарной паузы. За это время погибли уже по меньшей мере 185 человек, ранены более 1800 человек.

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