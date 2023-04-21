Действительно ли молоко полезно для костей и суставов: окончательный ответ экспертов

Для здоровья суставов и костей правильное питание имеет огромное значение. Наверное, каждый из нас в детстве слышал, что нужно пить молоко, чтобы кости были крепкими. Но действительно ли это — читайте в материале ТСН.ua.

На платформе доказательной информации о здоровье Береги себя рассказали, что от употребляемых нами продуктов зависит совокупность бактерий (микробиота) в кишечнике. Их видовой состав и количество влияют на воспаление в организме и пищеварение. Местное воспаление часто распространяется и на суставы.

В Американском колледже ревматологов (ARC) рекомендуютсоблюдать так называемую средиземноморскую диету для здоровья суставов и костей. Она богата морепродуктами, растительными жирами, клетчаткой, а рацион всегда можно подстроить под украинские широты и возможности. Очень важно соблюдать соотношение: белки 10%, жиры 30% и углеводы 60%.

А как же молочные продукты: нужно ли пить молоко для укрепления костей и суставов

В детстве нам говорили, что нужно пить молоко, чтобы кости были крепкими. Бытует мнение, что для здоровья нужно ежедневно выпивать стакан молока.

Этот продукт содержит кальций, который помогает костной системе нормально функционировать и сохраняет плотность костей. Для взрослого человека дневная норма кальция составляет около 1000 мг. Для подростков, кормящих грудным молоком и беременных она составляет около 1300 мг.

В 100 мл молока содержится около 125 мг кальция. К примеру, в 100 г сыра пармезан аж 1000 мг. Поэтому панацею из молока делать точно не стоит, пишут Береги себя в своем канале в Telegram.

В каких продуктах содержится больше всего кальция, который помогает укрепить суставы и кости

Бобовые – в стакане нута содержится около 300 мг кальция, а фасоли – 200 мг;

Орехи – у большинства видов содержится кальций, но больше всего его у миндаля: на 100 г 260 мг минерала;

Капуста – тоже богата кальцием, но здесь все зависит от сорта (может содержать от 75 до 200 мг);

Морепродукты – в одной порции сардин содержится аж 400 мг кальция, а в 100 г лосося этого минерала 200 мг. А еще все эти виды рыб богаты Омега-3, витамином D и ненасыщенными жирными кислотами, которые также нужны для обогащения организма кальцием;

Тофу – в 100 г соевого творога содержится 10% суточной нормы кальция для взрослого человека.

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