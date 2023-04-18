Может ли ездить велосипед с квадратными колесами: видео

Оказывается велосипед с квадратными колесами может ездить. Чтобы увидеть как именно, посмотри видео в материале ТСН.ua

Автор YouTube-канала решил изобрести велосипед с квадратными колесами. Он не только придумал, как это сделать, но и изготовил рабочую модель, которая доказывает, что на самом деле можно кататься на квадратных колесах.

Принцип действия квадратных колес похож на танковые гусеницы. Сами собой колеса не двигаются, они представляют собой сварную конструкцию, поверх которой натянуты велосипедные цепи с покрытием из резиновых шин. Педальный привод двигает не колесо, а протектор на цепях.

Велосипед с квадратными колесами ездит по любой дороге, на нем можно поворачивать. Самая большая проблема такого велосипеда в том, что он не сможет преодолеть высоту даже в пару сантиметров, поэтому в любом случае не заменит традиционный велосипед с круглыми колесами.

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