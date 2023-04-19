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Последние новости о мобилизации в Украине

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1596
Время на прочтение
1 мин
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Последние новости о мобилизации в Украине

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные новости о мобилизации в Украине.

Последние новости о мобилизации:

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Дата публикации
Просмотры
1596
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