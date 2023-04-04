Военкомат на Львовщине послал повестку человеку без кистей и с протезами на ногах: мужчина возмущен

В свою очередь, чиновники Львовской области не видят в этой ситуации ничего скандального.

Житель Дрогобыча Руслан Кубай, у которого нет кистей обеих рук и которому в начале года пришла повестка, рассказал новые подробности этого случая. Оказалось, что у него нет не только кистей обеих рук, но и конечностей ног. То есть он двигается благодаря протезам на ногах.

Об этих подробностях Руслан Кубай сообщил в комментарии для ТСН.ua.

"Во-первых, я снят с военного учета. В Дрогобыче я даже не стоял на учете, потому что прописан в Новояворовске", – рассказывает Руслан Кубай.

К этому он добавляет, что ситуация с повесткой его возмутила.

Фото: Ruslan Kubay / Facebook

"Конечно, это меня возмутило. У меня нет не только кистей рук, у меня протезы на обеих ногах, я на протезах. Военкомат передо мной не извинялся. То, что у военкомата есть некометентность – это немного проблема нашего государства. Когда я приходил туда, то сразу сообщил, что инвалид первой группы, что у меня нет конечностей рук и ног. Приходил с документами, меня отправили на комиссию", — говорит Кубай.

По словам Руслана Кубая, в военкомате ему сообщили, что дают временную отсрочку. "А когда я выложил в Facebook о том, что меня вызвали повесткой, мне изменили выводы комиссии", — добавляет Кубай.

В свою очередь, чиновники Львовской области, курирующие вопросы повесток, нам ответили, что, по их мнению, не видят в этой ситуации ничего скандального.

"Этому гражданину было достаточно прийти в центр комплектования с соответствующими документами, свидетельствующими о его состоянии здоровья. Вместо этого этот гражданин обнародовал свое видение ситуации в соцсети", — рассказали львовские чиновники.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковске полиция задержала мужчину, который отказался идти в военкомат.

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