Останні новини про мобілізацію в Україні

ТСН.ua пропонує дізнатися головні новини щодо мобілізації в Україні.
Останні новини про мобілізацію:
- "Повна мобілізація" населення в Україні: що це таке та кого можуть призвати Читати далі –>
- "Каються та просять не саджати до в’язниці": як в Україні почали карати ухилянтів від мобілізації Читати далі –>
- В Україні мобілізують студентів попри відстрочення: адвокат пояснив, як діяти у таких випадках Читати далі –>
- Повістки через месенджери в Україні: чи зможуть запросити до військкомату через Telegram або Viber Читати далі –>
- Що робити, якщо військовий просить документи на вулиці: адвокат відповів Читати далі –>
- Військкомат на Львівщині надіслав повістку людині без кистей і з протезами на ногах: чоловік обурений Читати далі –>
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