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Останні новини про мобілізацію в Україні

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
4461
Час на прочитання
1 хв
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Останні новини про мобілізацію в Україні

Фото: ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні новини щодо мобілізації в Україні.

Останні новини про мобілізацію: 

  • "Повна мобілізація" населення в Україні: що це таке та кого можуть призвати Читати далі –>
  • "Каються та просять не саджати до в’язниці": як в Україні почали карати ухилянтів від мобілізації Читати далі –>
  • В Україні мобілізують студентів попри відстрочення: адвокат пояснив, як діяти у таких випадках Читати далі –>
  • Повістки через месенджери в Україні: чи зможуть запросити до військкомату через Telegram або Viber Читати далі –>
  • Що робити, якщо військовий просить документи на вулиці: адвокат відповів Читати далі –>
  • Військкомат на Львівщині надіслав повістку людині без кистей і з протезами на ногах: чоловік обурений Читати далі –>

Мобілізація в Україні: хто з військовозобов'язаних може отримати бронь – Фоменко

Мобілізація в Україні: хто з військовозобов'язаних може отримати бронь – Фоменко

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Дата публікації
Перегляди
4461
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