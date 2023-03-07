Що робити, якщо військовий просить документи на вулиці: адвокат відповів

Документи на перевірку необхідно надавати тільки представнику поліції, якщо він представиться та повідомить про причини.

Якщо військовослужбовець просить перевірити документи на вулиці або в іншому громадському місці, не потрібно сперечатися з ним. Потрібно просто подякувати за таку увагу і йти далі. Затримувати вас він не має права.

Про це у коментарі ТСН.ua повідомив адвокат Ростислав Кравець.

Він пояснив, що співробітнику Національної поліції ви можете надати документи, якщо він представиться та повідомить вас про причини їхньої перевірки. У такому разі вам можуть виписати повістку. Однак ви можете від неї відмовитися за однієї умови.

Кравець нагадав, що військових зобов'язали носити бодікамери. Військовозобов'язаний під час спілкування з військовим може поцікавитися, чи ввімкнена вона, щоб надалі мати докази. Ви також можете самостійно фільмувати на телефон те, що відбувається.

Нагадаємо, у Бучі на Київщині спалахнув черговий скандал навколо мобілізації. Військовослужбовці вимагали у двох чоловіків у кафе документи для перевірки.

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