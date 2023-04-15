Власть в Судане пытается захватить спецназ, связанный с ЧВК Вагнера

Суданские Силы быстрого реагирования сотрудничают с российскими наемниками Пригожина через совместное предприятие по добыче золота в этой африканской стране.

В ходе боевых действий, которые 15 апреля ведут подразделения суданской регулярной армии и военизированная группировка Сил быстрого реагирования (RSF), тесно сотрудничающая с российскими наемниками из ЧВК "Вагнера", в столице страны Хартуми погибли по меньшей мере три человека.

Об этом сообщает BBC.

Суданский спецназ, возглавляемый генералом Мохаммедом Хамданом Дагало, также известный как Хемедти, утверждает, что контролирует по меньшей мере три аэропорта, резиденцию главнокомандующего армией и президентский дворец. Также сообщают о столкновениях на государственном телеканале.

Армия отрицает это и говорит, что боевые самолеты наносят удары по базам RSF.

Боевые столкновения начались после того, как Силы быстрого реагирования не согласились на предложенный переход в гражданское правление в стране, предусматривающий интеграцию RSF в национальную армию Судана. Руководство спецназа настаивало на том, чтобы процедура была отложена на 10 лет, а регулярные войска требовали проведения процесса в течение двух лет.

Генерал Хемедти сказал в комментарии Аль-Джазири, что он будет воевать, пока не будут захвачены все армейские базы. Он также добавил, что командующий регулярной армией генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан является "преступником" и будет либо убит, либо "предстанет перед правосудием".

Глава суданского спецназа известен тем, что при содействии группы Вагнера побывал с официальным визитом в Москву в преддверии вторжения РФ в Украину, где он публично поддержал российскую агрессию, сказав, что "весь мир должен признать, что [Россия] имеет право защищать свой народ".

По информации The Africa Report, совместная деятельность RSF и ПВК "Вагнера" по добыче золота в Судане помогла создать золотые запасы в российском Центральном банке, что было важно для Москвы после вторжения в Украину. Известно по меньшей мере о 16 российских контрабандных рейсах из Судана в Россию за прошлый год.

Совместное предприятие RSF и группы Вагнера Meroe Gold открыто вывешивает флаг Советского Союза на своем участке добычи золота вблизи района Аль-Ибайдия в Северном Судане.

Напомним, ранее работники международного аэропорта Хартума в Судане обнаружили загруженный коробками с золотом российский грузовой самолет. Хотя по документам самолет должен экспортировать печенье.

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