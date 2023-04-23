Европарламентарии призвали Францию изгнать посла Китая из-за скандального заявления о Крыме

Европейские парламентарии направили открытое письмо министерке иностранных дел Франции Катрин Колонни с просьбой объявить посла Китая Лу Шает персоной нон грата за его слова о Крыме, которое якобы "сначала принадлежало России".

Лис подписали почти 80 законодателей, пишет издание Le Monde.

Письмо также подписали 11 глав комитетов по иностранным делам европейских парламентов, два экс-премьера и вице-президент Европарламента.

"Пишем, чтобы обратить ваше внимание на наш общий призыв к правительству Франции предпринять решительные шаги в ответ на агрессивные комментарии посла Китая во Франции Лу Шае, которые явно нарушают международное право и должны рассматриваться как угроза безопасности европейских стран-партнеров Франции", — говорится в листья.

Возмущение вызвали заявления китайского дипломата о том, что "нет никакого международного соглашения о материализации суверенного статуса" бывших советских республик. В ЕС считают, что подобные комментарии выходят за пределы приемлемого дипломатического дискурса. Вот почему не должны оставаться без ответа.

В письме политики подчеркивают, мол, не дело Китая или другой страны подвергает сомнению суверенитет других. Особенно во время, когда в Европе идет война.

"Суверенитет – это не дипломатическая игрушка, а неотъемлемая основа международных отношений, международного права и Устава Организации Объединенных Наций", – говорится в заявлении.

К слову, уже не в первый раз посол Лу делает скандальные и унизительные замечания. Недавно он заявил, что тайваньский народ следует "перевоспитать" после перехода под контроль Пекина.

Напомним, посол Китая во Франции Лу Шаэ в интервью французскому телеканалу подверг сомнению суверенитет бывших республик СССР. По его словам, страны бывшего Союза "не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое придало бы силу их статусу суверенных стран".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк говорит, что удивлен таким заявлением. По его словам, все постсоветские государства имеют четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве, кроме России, которая обманным путем заняла место в Совбезе ООН.

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