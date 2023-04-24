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В США произошла стрельба на вечеринке выпускников

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
525
Время на прочтение
1 мин
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В США произошла стрельба на вечеринке выпускников

Фото: Associated Press

На мероприятии присутствовало 250 человек.

В воскресенье, 23 апреля, в городке Джаспер в американском штате Техас произошла стрельба во время вечеринки после выпускного вечера. Девять человек получили ранения, восемь из которых госпитализированы.

Об этом сообщает CBS News.

Всего на вечеринке было 250 человек. Полицейские пока не установили никаких мотивов стрельбы. Следователи опросили учеников и выяснили, что на вечеринке не было никаких ссор, которые могли бы спровоцировать происшествие.

Власти будут помогать правоохранителям расследовать инцидент, а также способствовать повышению безопасности на подобных мероприятиях в городе.

Ранее мы сообщали о стрельбе на американской АЗС и в магазине. Вооруженный мужчина убил шестерых человек, в том числе и свою бывшую жену.

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Дата публикации
Просмотры
525
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