Коридор затемнений в апреле-мае 2023 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Благодаря звездам можно узнать свою судьбу.
Весной 2023 года коридор затемнений начнется солнечным затмением 20 апреля 2023 года и завершится лунным затмением 5 мая 2023 года.
Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака на период коридора затемнений в апреле-мае 2023 года ниже:
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Прекратите страдать за прошлой жизнью, потому что она и дальше будет вас преследовать. Посмотрите в глаза вашим страхам.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Переосмыслите видение вашей души. Теперь нужно выбрать новые цели, чтобы двигаться дальше.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Ищите подсказки в символах, приметах и указаниях от вселенной, которые вы получаете на своем пути.
РАК (22 июня-22 июля)
Настройтесь на собственные ритмы. Прислушайтесь к интуиции. Дайте волю своему воображению. Доверяйте своим снам.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Пожирайте свои ужасы. Не позволяйте пустякам беспокоить вас сейчас. Найдите время, чтобы дать возможность случиться чему-нибудь прекрасному в вашем мире каждый день.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Сейчас у вас есть возможность взломать отрицательный цикл, чтобы выйти на новый уровень развития и осознания.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Помните, что боль и шок – это еще не конец истории и не конец вашей жизни. Есть у вас возможность для исцеления и силы преодолевать препятствия.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Вам далеко уходить. У вас есть ресурсы попасть туда, куда вы хотите.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Следуйте за вашими мечтами. Следуйте по собственным вызовам. Настал найти свой путь.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Сейчас вы совершили то, что могли сделать. Можно сказать, что все усилия были не напрасны.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Нужно взять вашу жизнь под контроль. Сочиняйте собственные правила, пора жить ответственно.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Проявляйте творчество маленькими шажками и порциями. Попробуйте новую еду, наденьте другой цвет, готовьте вместе с детьми, лепите из глины.
Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.
Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.
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