Кое-где еще задержатся дожди, кое-где потеплеет до +20°: прогноз погоды на 23 апреля

В регионах облачно с прояснениями.

В воскресенье, 23 апреля, погода в Украине будет дождливой, но теплой. В некоторых регионах температура воздуха поднимется до +20°С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Местами в Украине будет дождь. Осадки прогнозируют на востоке, юге, Днепропетровщине, Карпатах и прикарпатских областях. На остальной территории без существенных осадков. В центральных и южных областях ночью и утром будет туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ночью в большинстве регионов столбики термометров покажут +3-8° тепла. Днем воздух прогреется до +13-18°. В Закарпатье, Львовской и Одесской области будет еще теплее: температура поднимется до 20° тепла.

Прогноз погоды в регионах Украины 23 апреля. / Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды в Киевской области

В регионе 23 апреля облачно с прояснениями, но без существенных осадков. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

Ночью в области прогнозируют 3-8° тепла, а днем – 13-18°. В Киеве ночью столбики термометров покажут 5-7 градусов тепла, а днем +15-17 градусов.

Погода в Карпатах

На высокогорье Карпат ночью осадков не будет. Впрочем, уже днем – небольшой дождь. Температура воздуха ночью около 0°С. Днем воздух прогреется до +6-11°.

Также в горах содержится опасность схождения лавин. На высокогорье Прикарпатья и восточной части Закарпатья она будет значительной, а на высокогорье западной и центральной части Закарпатской области – низкой. Туристов просят не уходить в горы.

Напомним, синоптики "Укргидрометцентра" информировали, что апрель в Украине будет теплым. Средняя лунная температура воздуха прогнозируется от 9° до 13° тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.

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