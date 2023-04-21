Кому из знаков Зодиака повезет в выходные 22-23 апреля

Нынешние выходные в энергетическом плане не сулят серьезных всплесков – дни будут идти плавно и спокойно, без особого напряжения, но и без возможности совершить нечто экстраординарное – на такие поступки не хватит ни сил, ни желания.

22 и 23 апреля идеально подходят для отдыха – причем пассивного, от активных действий лучше отказаться. Может подвести настроение, но его можно попытаться поднять при помощи любимых занятий – главное, отвлечься от плохих мыслей. Кому повезет в это время?

Суббота, 22 апреля, – время непостоянной энергетики, которая будет колебаться от позитивной к негативной и обратно. В первой половине дня нежелательно приступать к реализации новых проектов, даже если они касаются всего лишь домашних дел, да и старыми лучше заниматься без особого энтузиазма – велика вероятность того, что удастся завалить даже самое немудреное задание. Если очень нужно что-то сделать, лучше приурочить эту задачу ко второй половине дня.

Энергетика воскресенья, 23 апреля, пассивна – она будет направлена не на внешний мир, а на свое – внутреннее – состояние. Желательно отказаться от самокритики и ее крайней степени – самоедства, поскольку указаний нам на наши недостатки будет хватать и без этого, стало быть, нужно не ругать, а хвалить себя, всеми возможными способами повышая свою самооценку.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Не стоит ограничивать себя в желании делать добрые дела, которое сегодня может оказаться сильным – возможно, даже навязчивым, что, если говорить честно, случается с представителями этого знака нечасто, поэтому очень важно не упустить такой редкий момент. Тем более что все сделанные в это время добрые дела, вернутся бумерангом – надо только немного подождать.

Весы (24.09 – 23.10)

Велика вероятность заманчивого профессионального предложения, которое позволит не только поработать в той сфере, которая привлекательна для представителей знака, но и неплохо заработать. Несмотря на то, что оно будет сделано в выходные дни, а значит, не имеет статус официального, необходимо давать свое согласие, пока не обошли более резвые конкуренты.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Будьте внимательны к идеям, которые в состоянии присущего этим дням покоя придут вам в голову. Одна из них поможет решить непростую профессиональную задачу, которую поставило перед представителями знака начальство. Во главу угла нужно поставить мысли, которые будут рассматривать действия с творческой точки зрения.

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