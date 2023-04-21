Кому зі знаків зодіаку пощастить вихідними – 22-23 квітня

Цьогорічні вихідні в енергетичному плані не обіцяють серйозних сплесків – дні йдуть плавно і спокійно, без особливої напруженості, але й без можливості зробити щось екстраординарне – на такі вчинки не вистачить ні сил, ні бажання.

22 та 23 квітня ідеально підходять для відпочинку – до того ж пасивного, від активних дій краще відмовитись. Може підвести настрій, але його можна спробувати підняти за допомогою улюблених занять – головне відволіктися від поганих думок. Кому пощастить у цей час?

Субота, 22 квітня, – час непостійної енергетики, яка коливатиметься від позитивної до негативної та назад. У першій половині дня небажано ставати до реалізації нових проєктів, навіть якщо вони стосуються лише домашніх справ, та й старими краще займатися без особливого ентузіазму – велика ймовірність того, що вдасться завалити навіть найбільш неважке завдання. Якщо потрібно щось зробити, краще приурочити це завдання до другої половини дня.

Енергетика неділі, 23 квітня, пасивна – вона буде спрямована не на зовнішній світ, а на свій – внутрішній – стан. Бажано відмовитися від самокритики та її крайнього ступеня — самоїдства, оскільки вказівок нам на наші недоліки вистачатиме і без цього, отже, потрібно не лаяти, а хвалити себе, всіма можливими способами підвищуючи свою самооцінку.

Близнята (22.05 – 21.06)

Не варто обмежувати себе в бажанні робити добрі справи, які сьогодні можуть виявитися сильними – можливо, навіть нав'язливими, що, якщо чесно говорити, трапляється з представниками цього знаку нечасто, тому дуже важливо не прогаяти такий рідкісний момент. Тим більше, що всі зроблені в цей час добрі справи повернуться бумерангом – треба лише трохи почекати.

Терези (24.09 – 23.10)

Велика ймовірність привабливої професійної пропозиції, яка дозволить не лише попрацювати в тій сфері, яка є привабливою для представників знака, а й непогано заробити. Незважаючи на те, що вона буде зроблена вихідними, а отже, не має статусу офіційного, необхідно давати свою згоду, поки не оминули більш жваві конкуренти.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Будьте уважними до ідей, які в стані властивого цим дням спокою спадуть вам на думку. Одна з них допоможе вирішити непросте професійне завдання, яке поставило перед представниками знаку начальство. На чільне місце потрібно поставити думки, які розглядатимуть дії з творчої точки зору.

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