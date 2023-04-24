Пригожин назвал условие, при котором начнется контрнаступление Украины

Лидер так называемых "вагнеровцев" считает, что бои в Бахмуте не позволяют ВСУ начать контрнаступательные действия.
Главарь российской террористической группировки ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что в Бахмуте оккупанты ведут такие жестокие бои, чтобы не дать возможности ВСУ перейти в контрнаступление.
Такое объяснение появилось в Telegram-канале "Пресс-служба Пригожина", сообщает Nexta.
По словам этого военного преступника, как только закончится штурм Бахмута, "начнется украинское контрнаступление".
При этом он отметил, что это может не произойти сразу же, а через несколько дней после захвата оккупантами украинского города-крепости, на который российские захватчики направляют десятки штурмов ежедневно.
Пригожин также напугал своих и без того деморализованных земляков тем, что после падения Бахмута против оккупационной армии будет выставлено "огромное количество украинских войск".
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может сдать Бахмут, потому что это расширит фронт и даст россиянам шанс захватить больше украинских территорий.
Читайте также: