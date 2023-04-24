Пригожин назвал условие, при котором начнется контрнаступление Украины

Лидер так называемых "вагнеровцев" считает, что бои в Бахмуте не позволяют ВСУ начать контрнаступательные действия.

Главарь российской террористической группировки ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что в Бахмуте оккупанты ведут такие жестокие бои, чтобы не дать возможности ВСУ перейти в контрнаступление.

Такое объяснение появилось в Telegram-канале "Пресс-служба Пригожина", сообщает Nexta.

По словам этого военного преступника, как только закончится штурм Бахмута, "начнется украинское контрнаступление".

При этом он отметил, что это может не произойти сразу же, а через несколько дней после захвата оккупантами украинского города-крепости, на который российские захватчики направляют десятки штурмов ежедневно.

Пригожин также напугал своих и без того деморализованных земляков тем, что после падения Бахмута против оккупационной армии будет выставлено "огромное количество украинских войск".

Скриншот ответа "Пресслужбы Пригожина" о контрнаступлении ВСУ / Фото: телеграм-канал NEXTA Live

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не может сдать Бахмут, потому что это расширит фронт и даст россиянам шанс захватить больше украинских территорий.

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