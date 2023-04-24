Эксперты объяснили связь между употреблением соли и рефлюксом

ГЭРБ – болезнь пищеварительной системы человека, при которой содержимое желудка вместе с кислотами "забрасывается" обратно в пищевод и повреждает его нижние отделы.

Новые исследования проявляют прямую зависимость между потреблением соли и ГЭРБ – гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Эксперты прокомментировали это мнение.

Об этом пишет msn.com.

Экспертное мнение Лены Казес

Магистр наук в области питания, 32 года опыта, Канада

Исследования показали, что диета, богатая натрием, может вызывать кислотный рефлюкс, что может привести к ГЭРБ. Однако, у здоровых людей, излишне соленая диета, кажется, не увеличивает кислотный рефлюкс. Требуются дополнительные доказательства, но соль может стать триггером для жжения в груди для определенной категории людей.

Мнение эксперта от Rukevwe Natufe

MSc Nutrition, 1 год опыта, Великобритания

Согласно многочисленным исследованиям, питание с высоким содержанием соли может стать причиной кислотного рефлюкса, что в свою очередь может вызвать ГЭРБ. Хотя у здоровых людей таких проблем не наблюдается. Для того, чтобы установить точные зависимости, необходимы дальнейшие исследования, однако соль, по крайней мере, у некоторых людей, может стать причиной изжоги.

Мнение эксперта Эмили Марискал

Бакалавр наук в области диетологии, продуктов и питания, 2 года опыта, США

Согласно ограниченным исследованиям, соль может увеличить частоту ГЭРБ и может считаться фактором риска. Это также может быть связано с высоким содержанием соли, которая также содержится в обработанных пищевых продуктах, которые, как известно, содержат ингредиенты, которые могут усугубить ГЭРБ.

Напомним, ученые назвали ежедневную привычку, ухудшающую работу сердца. Ученые из США попытались выяснить, как правильно спать, чтобы быть здоровыми.

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