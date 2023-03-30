Всем людям следует спать в носках: эксперт объяснил почему

Благодаря носкам можно быстрее заснуть и получить более качественный сон.

Эксперт по сну Мартин Сили рассказал, что одетые на ночь носки могут быть ключевым фактором для хорошего сна.

Об этом пишет Mirror.

Сили объяснил, что носки помогут согреть ноги в постели, и это может сигнализировать телу, что пора спать. Это поможет быстрее заснуть и почувствовать более глубокий сон.

"Одевание носков в постель потенциально может помочь вам получить более глубокий сон, сохраняя ваши ноги в тепле. Когда ваши ноги холодные, ваши кровеносные сосуды сужаются, что может осложнить процесс засыпания или сохранения сна", — рассказал эксперт.

Он добавил, что пребывание ног в тепле может помочь расслабиться и сократить время, необходимое для засыпания.

Однако все еще зависит от личных предпочтений человека.

"Некоторые люди могут считать, что спать в носках неудобно, в то время как другие могут не заметить никакой разницы в качестве своего сна", – заметил Сили.

Если вы предпочитаете, чтобы пальцы на ногах были без носков, хорошая новость заключается в том, что вы можете попробовать несколько других приемов.

Делясь советами для тех, кто хочет улучшить качество своего сна, профессионал сказал, что также следует соблюдать постоянный график сна, избегать кофеина вечером и максимально использовать эфирное масло лаванды.

"Лаванда обладает успокаивающими свойствами и может способствовать расслаблению и глубокому сну. Вы можете использовать эфирное масло лаванды, распылив его в своей спальне или добавив несколько капель в воду в ванной", – посоветовал эксперт по сну.

Напомним, пульмонолог и директор Йельского педиатрического центра сна доктор Крейг Канапари рассказал о пяти вещах, которые он никогда не делает перед сном.

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