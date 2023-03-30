Всім людям варто спати у шкарпетках: експерт пояснив чому

Експерт зі сну Мартін Сілі розповів, що одягнені на ніч шкарпетки можуть бути ключовим фактором для хорошого сну.

Про це пише Mirror.

Сілі пояснив, що шкарпетки допоможуть зігріти ноги в ліжку, і це може сигналізувати тілу, що пора спати. Це допоможе швидше заснути та відчути глибший сон.

"Одягання шкарпеток у ліжко потенційно може допомогти вам отримати глибший сон, зберігаючи ваші ноги в теплі. Коли ваші ноги холодні, ваші кровоносні судини звужуються, що може ускладнити процес засинання або збереження сну", – розповів експерт.

Він додав, що перебування ніг у теплі може допомогти розслабитися та скоротити час, потрібний для засинання.

Однак все ще залежить від особистих уподобань людини.

"Деякі люди можуть вважати, що спати у шкарпетках незручно, тоді як інші можуть не помітити жодної різниці в якості свого сну", – зауважив Сілі.

Якщо ви віддаєте перевагу тому, аби пальці на ногах були без шкарпеток, хороша новина полягає в тому, що ви можете спробувати кілька інших прийомів.

Ділячись порадами для тих, хто хоче покращити якість свого сну, професіонал сказав, що також варто дотримуватися постійного графіку сну, уникати кофеїну ввечері та максимально використовувати ефірну олію лаванди.

"Лаванда має заспокійливі властивості та може сприяти розслабленню і глибокому сну. Ви можете використовувати ефірну олію лаванди, розпорошивши її у своїй спальні або додавши кілька крапель у воду у ванній", – порадив експерт зі сну.

Нагадаємо, пульмонолог і директор Єльського педіатричного центру сну доктор Крейг Канапарі розповів про п’ять речей, які він ніколи не робить перед сном.

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