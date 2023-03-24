Многие игнорируют: врачи указали на утренний симптом рака

Очень сложно обнаружить рак. Однако, оказывается, есть первые признаки, которые могут помочь в этом. Некоторые из них проявляются только с утра, хотя эти симптомы часто игнорируют. Какие признаки рака в организме читайте в материале ТСН.ua.

В India Times сообщили о первом симптоме, который может указывать на развитие онкологии.

Как говорят эксперты, утренний кашель может свидетельствовать не только о хронической усталости, но и раке. Особенно если человек просыпается и сразу начинает кашлять. Также это может указывать и другие серьезные заболевания, поэтому провериться очень важно.

Чаще с кашлем утром просыпаются курильщики. Такое состояние должно насторожить в том случае, если кашель длится более двух недель. Врачи советуют чаще проверяться у врача всем людям, которые много курят.

Еще одним важным признаком рака, который помогает выявить серьезный недуг на первых стадиях, можно назвать случаи, когда люди просыпают с болью в горле, которая в течение дня проходит. Обязательно обратитесь к врачу и пройдите все необходимые анализы, если состояние сохраняется две недели или дольше.

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