Дроны атаковали место запусков "Шахедов" в Краснодарском крае РФ: видео

На опубликованных кадрах слышны взрывы, звук дрона в воздухе и видны клубы дыма.

Вечером в среду, 5 февраля, прогремели громкие взрывы в городе Приморско-Ахтарске Краснодарского края РФ, откуда российская армия запускает свои ударные беспилотники по Украине.

Видео атаки дронов публикуют местные Telegram-каналы.

На опубликованных кадрах слышны взрывы, звук дрона в воздухе и видны клубы дыма у военного аэродрома, где установлены установки для запуска "Шахедов".

В Краснодарском крае РФ произошли взрывы на месте запусков "Шахедов"

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сообщил, что в городе Приморско-Ахтарске произошел "прилет".

Ранее на всей территории Краснодарского края была объявлена воздушная тревога. Местные власти сообщали о работе ПВО из-за атаки дронов.

Напомним, Россия начала использовать новые, еще более опасные "Шахеды".

Читайте также: