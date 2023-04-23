Как вернуть молодость — миллиардер тратит на это несколько миллионов в год

Что нужно, чтобы оставаться подольше молодым читайте в материале ТСН.ua

Мы не можем уйти от смерти, но можем увеличить продолжительность своей жизни и улучшить ее качество. Именно над этим работают ученые по всему миру.

Перед исследователями стоит задача не только увеличить возраст человека, но и сделать эту продолжительность "здоровой". Ведь за последние 150 лет продолжительность жизни значительно возросла, однако ее качество желает лучшего.

Чтобы избежать этого, ученые экспериментируют над "здоровым образом жизни", а состоятельные люди вкладывают деньги, чтобы стать молодым.

Как 45-летний IT-миллионер Брайан Джонсон пытается стать как 18-летний юноша

Чтобы вернуть молодость тела технический магнат Брайан Джонсон живет по строгому расписанию, следует определенному плану тренировок, питания, лечения.

Чего только не делает Брайан, чтобы стать молодым. В первую очередь он встает в 5 утра, тренировка его состоит из 25 упражнений, прорабатывающих разные группы мышц.

Брайан Джонсон /Фото: Instagram bryanjohnson_

Через час он ест первый раз в день, а второй и последний раз в 11 часов утра. Предприниматель соблюдает веганскую диету и потребляет 1977 калорий в день.

Около 2 миллионов долларов в год предприниматель тратит на команду врачей и медицинских экспертов, их около 30. Они наблюдают и проверяют почти каждый из его органов для того, чтобы превратить его тело в тело 18-летнего юноши.

Американский миллиардер потребляет тщательно подобранные на основе показаний целого перечня анализов 54 таблетки, десятки пищевых добавок и соблюдает строгую диету из смешанных продуктов.

Как отмечает миллиардер, сознание никогда не диктует ему, что съесть, он потребляет пищу, основываясь исключительно на том, что нужно печени, сердцу, ДНК.

И еще он за два часа перед сном носит специальные очки, наносит на кожу семь разных кремов и полощет рот маслом чайного дерева.

По словам Брайана, лазерное лечение всей кожи уменьшило возраст кожи на 22 года.

Брайан Джонсон в 2017 году

Процесс омоложения он тщательно документирует, о чем свидетельствует более 33 тысяч снимков только кишечника. Все остальные органы также отслеживаются – от массы костей до количества ночных эрекций.

Что думают эксперты

Такой образ жизни Брайана для большинства кажется необычным и экстремальным, но эксперты сходятся в том, что именно образ жизни играет ключевую роль в его удлинении.

"Образ жизни отвечает примерно за 93% вашего долголетия, и только около 7% — это генетика", — отмечает Эрик Вердин, исполнительный директор Института исследования старения Бака.

Если придерживаться здорового образа жизни, можно дожить до 95 лет в хорошем здоровье. Так что 15-17 дополнительных лет здоровой жизни доступны для всех, — считает ученый.

Главное определить, что такое здоровый образ жизни – нужны интенсивные тренировки или прогулки, какой идеал здорового питания, а сна?

В чем уверен Вердин, так это в том, что здоровый образ жизни состоит из "большого количества упражнений, немного голодания, хорошего сна, общения с людьми и минимизации алкоголя".

Среди его советов, как улучшить свой образ жизни, это попробовать по крайней мере 14 часов из 24 не потреблять калорий. Постоянно следить за своим телом и тем, как оно меняется с возрастом, чтобы заранее заметить возможные риски для здоровья и своевременно предупредить их. Нужно работать над опережением, а не устранять последствия.

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