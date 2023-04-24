Украинский стронгмен вошел в тройку сильнейших людей планеты

Алексей Новиков завоевал "бронзу" на престижных соревнованиях в США.
Украинский стронгмен Алексей Новиков стал бронзовым призером на соревнованиях World's Strongest Man, которые состоялись в США.
За шесть дисциплин Новиков сумел набрать 41 балл, что в итоге позволило ему занять третье место.
Победителем соревнований стал канадец Митчелл Гупер, впервые в своей карьере выигравший турнир такого уровня. Вторую строчку занял британец Том Столтман.
Еще один украинец Павел Кордияка занял на турнире шестое место.
Отметим, что в начале апреля Кордияка завоевал титул сильнейшего человека Европы, триумфовав на соревнованиях в английском Лидсе. Новиков там выиграл "серебро".
Ранее сообщалось, что Украина завоевала две медали по греко-римской борьбе на чемпионате Европы-2023.
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