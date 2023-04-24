Украинский стронгмен вошел в тройку сильнейших людей планеты

Алексей Новиков завоевал "бронзу" на престижных соревнованиях в США.

Украинский стронгмен Алексей Новиков стал бронзовым призером на соревнованиях World's Strongest Man, которые состоялись в США.

За шесть дисциплин Новиков сумел набрать 41 балл, что в итоге позволило ему занять третье место.

Победителем соревнований стал канадец Митчелл Гупер, впервые в своей карьере выигравший турнир такого уровня. Вторую строчку занял британец Том Столтман.

Еще один украинец Павел Кордияка занял на турнире шестое место.

Отметим, что в начале апреля Кордияка завоевал титул сильнейшего человека Европы, триумфовав на соревнованиях в английском Лидсе. Новиков там выиграл "серебро".

Ранее сообщалось, что Украина завоевала две медали по греко-римской борьбе на чемпионате Европы-2023.

Читайте также:

Известный украинский стронгмен погиб в боях под Бахмутом

"П****ц Российской Федерации": украинский стронгмен мощно отпраздновал победу на турнире в США (видео)

Поднял более полутонны: украинский стронгмен-чемпион установил мировой рекорд в становой тяге (видео)