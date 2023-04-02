Украинский стронгмен завоевал титул самого сильного человека Европы

Украинский стронгмен Павел Кордияка выборол титул самого сильного человека Европы на соревнованиях, которые проходили в английском Лидсе.

Украину на этих соревнованиях представляли сразу два спортсмена – Кордияка и прошлогодний триумфатор этих соревнований Алексей Новиков.

В итоге оба наших соотечественника поднялись на пьедестал почета. Кордияка стал победителем турнира, набрав 57,5 ​​очка. А Новиков занял второе место с результатом 53,5 балла.

Замкнул тройку призеров латвиец Айварс Шмаукстелис (51,5 очка).

Кордияка – абсолютный чемпион Украины 2019-2020 годов. Павел признавался самым сильным человеком Украины в 2020 году. В прошлом году на турнире в Лидсе он остановился в шаге от пьедестала, заняв четвертое место.

Ранее сообщалось, что в июле 2022 года Новиков во второй раз подряд стал чемпионом Strongman Classic. После своей победы в Лондоне стронгмен призвал всех донатить деньги на ВСУ.

С начала полномасштабного российского вторжения Алексей активно занимается волонтерством, а свои призовые из соревнований жертвует на нужды украинской армии.

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