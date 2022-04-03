Украинский стронгмен получил титул сильнейшего человека Европы

Новиков победил в двух из пяти упражнений турнира, заняв итоговое первое место.
Украинский стронгмен Алексей Новиков завоевал титул сильнейшего человека Европы на соревнованиях, проходивших в британском Лидсе.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины.
Новиков стал первым в двух из пяти упражнений турнира. Он набрал 52 балла и занял итоговое первое место. Вторым стал шотландец Люк Столтмен, третьим – грузин Константин Джанашиа.
В шаге от призового места на этих соревнованиях остался еще один украинец Павел Кордияка. В итоге Кордияка занял четвертое место.
Во время награждения Алексей попросил присутствующих почтить минутой молчания всех погибших на войне в Украине.
Напомним, что Новиков финансово помог украинской армии, героически защищающей нашу страну от нашествия российских захватчиков.
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