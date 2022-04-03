Український стронгмен здобув титул найсильнішої людини Європи

Новіков переміг в двох із п'яти вправ турніру, посівши підсумкове перше місце.

Український стронгмен Олексій Новіков здобув титул найсильнішої людини Європи на змаганнях, що відбувалися в британському Лідсі.

Про це інформує пресслужба Міністерства молоді та спорту України.

Новіков став першим у двох із п’яти вправ турніру. Він набрав 52 бали та посів підсумкове перше місце. Другим став шотландець Люк Столтмен, третім – грузин Константин Джанашіа.

За крок від призового місця на цих змаганнях залишився ще один українець Павло Кордіяка. У підсумку, Кордіяка посів четверте місце.

Під час нагородження Олексій попросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання усіх загиблих на війні в Україні.

Нагадаємо, що Новіков фінансово допоміг українській армії, яка героїчно захищає нашу країну від навали російських загарбників.

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