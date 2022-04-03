Російські окупанти вбили футбольну легенду Київщини

Тіло знайшли неподалік Бучі.

У Бучанському районі Київської області окупанти вбили відомого українського футболіста й тренера Віктора Юрченка. Йому було 58 років.

Про це повідомила Києво-Святошинська районна федерація футболу на своїй сторінці в Facebook.

Під час ігрової кар'єри Юрченко виступав за "Машинобудівник". Команда Бородянки свого часу була грандом у Київській області, ставши у 1986 році володарем Кубка України серед аматорів. На той момент 24-річний захисник Віктор Юрченко відзначився забитими голами в обох фінальних матчах.

Юрченко ставав чемпіоном та володарем Кубка Київської області, виграв Кубок УРСР. Забивав переможний м'яч Олександру Шовковському на НСК Олімпійський (тоді ще Республіканський), є одним із небагатьох захисників, які оформили хет-трик в офіційному матчі чемпіонату.

Нагадаємо, що представник тренерського штабу ковалівського "Колоса" Костянтин Голуб перебував у російському полоні більше місяця, але тепер у безпеці.

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