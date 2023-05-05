Россияне препятствуют точным ударам HIMARS: что придумали оккупанты

Вражеские средства радиоэлектронной борьбы препятствуют работе блоков наведения американских высокоточных ракет, но при этом они нарушают работу систем связи окупантов.

Российские оккупанты все чаще сбивают с курса высокоточные ракеты установок HIMARS, используя электронные "глушители" GPS.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные осведомленные источники.

"HIMARS все чаще промахивается, сказал один украинский источник, проинформированный операторами беспилотников на передовой", — говорится в публикации.

Источники издания отметили, что GPS-глушилки могут негативно сказываться также на эффективности других "умных" боеприпасов США – артиллерийских снарядах Excalibur и комплектов высокоточного наведения JDAM для авиабомб. Причем последние особенно подвержены сбоям.

Неназванный представитель Пентагона сообщил, что украинцы и американцы ищут способы обходить эти "глушилки", назвав это постоянной игрой "в кошки-мышки". Одним из способов этой борьбы является выявление и уничтожение российских установок радиоэлектронной борьбы.

Правда, другой представитель Пентагона заверил, что проблема GPS-"глушилок" несколько преувеличена. Мол, в понедельник, 1 мая, ВСУ без проблем выпустили 18 ракет с HIMARS — обычную ежедневную норму за последние несколько недель.

Кроме того, применение "глушилок" мешает и самим россиянам, поскольку нарушает работу их же систем связи, мешая координировать действия подразделений.

Напомним, ранее в российский Ростов-на-Дону привезли бурятских шаманов для проведения обрядов с российскими оккупантами, чтобы "защитить" их от пусковых установок HIMARS.

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