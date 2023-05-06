Орбан назвал Закарпатье "древней венгерской землей", но это вырезали из эфира

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Закарпатье "древней венгерской землей" в интервью радио Kossuth. Однако это вырезали из эфира.

Об этом сообщают издания 444.hu и Media1.

"Потери украинцев – это наши потери... Там живут и венгры, часть Украины – это древняя венгерская земля, которая теперь принадлежит Украине, и венгры существуют там как коренное население", – сказал Орбан.

Однако эта часть была вырезана из окончательной записи, загруженной на YouTube.

Что касается венгров в Закарпатье, Орбан сказал, что они "не иммигрировали, их не занесло туда ветром. Они всегда там жили, это их родина, это их земля. Они тоже гибнут на войне. Страдания Украины — это также страдания живущих там венгров. Поэтому мы, венгры, по крайней мере, вдвойне мотивированы... принести мир в Украину. Поэтому мы всегда ищем возможности внести свой вклад в дело мира".

В то же время заместитель госсекретаря, возглавляющий пресс-службу премьер-министра Виктора Орбана, Хаваси Берталан, заявил, что речь венгерского премьера транслировали одновременно на YouTube и Facebook, но сигнал на YouTube прервался "на несколько мгновений", а затем "восстановился сам собой". Причем произошло это во время той части видео, которая касается территориальной целостности Украины.

Напомним, венгерский премьер-министр Виктор Орбан уже не раз отличался скандальными заявлениями по Украине. Ранее он назвал Украину "страной, которая не существует экономически".

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