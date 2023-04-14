Венгрия могла тайно помочь Украине со снабжением оружия — Politico

Венгрия может тайно помогать Украине со снабжением вооружения. Это стало известно из тайных документов Пентагона, попавших в Сеть.

Американское издание Politico. секретные данные Минобороны США.

В одном из документов отмечается, что Будапешт мог разрешить использовать свое воздушное пространство партнерам и Украине для перемещения вооружения. Отмечается, что украинские пилоты перелетят на переданных Хорватией вертолетах "через воздушное пространство Венгрии".

"Если эта информация соответствует действительности, то это будет не только показывать, что Венгрия пропускает оружие через свое небо, но и противоречит сообщениям прессы о том, что вертолеты будут доставлены на земли или рейсами в Польшу", — говорится в материале Politico.

Напомним, опубликованы новые секретные документы Минобороны США. Так, из 27-страничной публикации стало известно, что разведслужбы США проникли практически во все командные структуры российской разведки и армии. Основная часть этих документов обозначена как "перехват коммуникаций".

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