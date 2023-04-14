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Мария Яремчук впервые за пять лет выступит на большой сцене

Мария Яремчук впервые за пять лет выступит на большой сцене

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
164
Время на прочтение
2 мин
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Мария Яремчук впервые за пять лет выступит на большой сцене

Мария Яремчук / Фото: eurovision.tv

Артистка появится в полуфинале "Евровидения-2023".

Украинская певица Мария Яремчук, которая в 2018 году ушла со сцены, порадовала поклонников.

Исполнительница стала одним из приглашенных артистов, которые выступят в полуфиналах международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Соответствующая информация появилась на официальном сайте музыкального первенства.

Из украинских звезд на сцене "Евровидения" свои перформансы также представят Alyosha, фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, которая исполнит трек "Маяк", Злата Дзюнька и OTOY.

Напомним, что в 2014 году Мария Яремчук представляла Украину на Евровидении с песней Tick-Tock и тогда в финале заняла шестое место. Карьера исполнительницы стремительно развивалась, ее треки становились хитами. Впрочем, в 2018 году артистка ошеломила решением уйти со сцены. Тогда Мария объяснила, что у нее панический страх перед сценой. Иногда доходило до того, что команде Яремчук приходилось артистку насильно вытаскивать на концертную площадку.

Мария Яремчук на "Евровидении-2014"

Но, похоже, артистка готова вернуться на сцену и сделать это триумфально – на "Евровидении-2023". Яремчук выступит во втором полуфинале конкурса 11 мая. Первый полуфинал состоится 9 мая, финал – 13 мая. Украину в этом году представляет дуэт TVORCHI.

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Евровидение-2023
Дата публикации
Просмотры
164
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