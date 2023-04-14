Мария Яремчук впервые за пять лет выступит на большой сцене

Украинская певица Мария Яремчук, которая в 2018 году ушла со сцены, порадовала поклонников.

Исполнительница стала одним из приглашенных артистов, которые выступят в полуфиналах международного песенного конкурса "Евровидение-2023". Соответствующая информация появилась на официальном сайте музыкального первенства.

Из украинских звезд на сцене "Евровидения" свои перформансы также представят Alyosha, фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина, которая исполнит трек "Маяк", Злата Дзюнька и OTOY.

Напомним, что в 2014 году Мария Яремчук представляла Украину на Евровидении с песней Tick-Tock и тогда в финале заняла шестое место. Карьера исполнительницы стремительно развивалась, ее треки становились хитами. Впрочем, в 2018 году артистка ошеломила решением уйти со сцены. Тогда Мария объяснила, что у нее панический страх перед сценой. Иногда доходило до того, что команде Яремчук приходилось артистку насильно вытаскивать на концертную площадку.

Мария Яремчук на "Евровидении-2014"

Но, похоже, артистка готова вернуться на сцену и сделать это триумфально – на "Евровидении-2023". Яремчук выступит во втором полуфинале конкурса 11 мая. Первый полуфинал состоится 9 мая, финал – 13 мая. Украину в этом году представляет дуэт TVORCHI.

Читайте также: