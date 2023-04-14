"Победа Украины в войне будет означать Третью мировую, а победа РФ – катастрофу" — Ле Пен

По словам Ле Пен, лучшим разрешением конфликта были бы немедленные переговоры.

Руководитель ультраправых Марин Ле Пен считает, что для Украины лучшим выходом в войне станут переговоры. Следовательно, по ее словам, победа Украины или же победа России не принесет миру ничего хорошего.

Об этом она заявила в интервью El Pais.

По мнению Ла Пен, победа РФ в войне обернется катастрофой, а победа Украины будет означать начало Третьей мировой войны.

Отметим, что лидер партии на протяжении последних лет среди французских политиков была наиболее связана с путинской Россией. В частности, в 2014 году ее партия получила кредит в размере 9 миллионов евро от российского банка, и она заявляла, что разделяет глобальное видение Путина.

Впрочем, после полномасштабного вторжения риторика Ла Пенн существенно изменилась.

"Когда такая страна, как Россия, нападает на другую страну и угрожает ее суверенитету, не может быть равноудаленности, вы должны занять определенную позицию", – добавила она, заявляя, что выступает за предоставление Украине оборонного оружия, но против наступательных вооружений.

Она говорит, что лучшим разрешением конфликта были бы немедленные переговоры.

"Если Россия выиграет войну, это будет крушением, потому что все страны, имеющие территориальный конфликт, будут думать, что они могут разрешить его с помощью оружия", — заявила Ле Пен.

Несмотря на это, у нее и третий вариант. "Если мы продолжим медленно поставлять оружие в Украину, как мы это делаем сейчас, то нам грозит новая Столетняя война, которая, учитывая человеческие потери, является ужасающей драмой" – отметила Ле Пен.

Между тем, Франция блокирует решение о выделении 2 млрд евро на финансирование поставок боеприпасов для Украины. Это решение требует единогласия среди государств-членов ЕС.

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