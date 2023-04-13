Байден впервые прокомментировал утечку секретных документов США

Президент Джо Байден заявил в четверг, 13 апреля, что правительство США близко к установлению лица, стоящего за утечкой секретных документов правительства США.

Об этом сообщает CNN.

"Как вы знаете, продолжается активное расследование. Разведка и министерство юстиции. И они приближаются к этому. У меня нет ответа на этот вопрос", — сказал Байден, выступая в Дублине, где он встретился с президентом Ирландии.

Следует заметить, что это был первый раз, когда Байден прокомментировал ситуацию с утечкой информации. Лидер США заявил, что обеспокоен скорее самим фактом "слива", чем содержанием этих документов.

"Я не обеспокоен утечкой. Я обеспокоен тем, что это произошло, но я не вижу ничего, что могло бы иметь какие-либо последствия", — сказал он журналистам.

В CNN отмечают, что комментарий Байдена прозвучал после того, как в среду, 12 апреля, газета The Washington Post сообщила, что лицо, стоящее за массовой утечкой секретных военных документов США, работало на военной базе и публиковало конфиденциальные секреты национальной безопасности в онлайн-группе знакомых.

Напомним, администрация Байдена на следующей неделе проведет закрытый брифинг для сенаторов США по несанкционированному разглашению строго секретных документов по войне в Украине.

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