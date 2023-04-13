Байден вперше прокоментував витік секретних документів США

Президент Джо Байден заявив у четвер, 13 квітня, що уряд США близький до встановлення особи, яка стоїть за витоком секретних документів уряду США.

Про це повідомляє CNN.

"Як ви знаєте, триває активне розслідування. Розвідка і міністерство юстиції. І вони наближаються до цього. У мене немає відповіді на це питання", — сказав Байден під час виступу в Дубліні, де він зустрівся з президентом Ірландії.

Слід зауважити, що це був перший раз, коли Байден прокоментував ситуацію з витоком інформації. Лідер США заявив, що стурбований скоріше самим фактом "зливу", аніж змістом тих документів.

"Я не стурбований витоком. Я стурбований тим, що це сталося, але я не бачу нічого, що могло б мати якісь наслідки", — сказав він журналістам.

У CNN наголошують, що коментар Байдена прозвучав після того, як у середу, 12 квітня, газета The Washington Post повідомила, що особа, яка стоїть за масовим витоком секретних військових документів США, працювала на військовій базі та публікувала конфіденційні секрети національної безпеки в онлайн-групі знайомих.

Нагадаємо, адміністрація Байдена наступного тижня проведе закритий брифінг для сенаторів США щодо несанкціонованого розголошення суворо секретних документів щодо війни в Україні.

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