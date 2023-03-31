Орбан заявил о "миротворческих миссиях" для Украины: у Путина отреагировали

В Кремле считают, что заявление премьер-министр Венгрии Виктор Орбан об отправке в Украину миротворческих войск это "очень опасная тема".

Такое мнение высказал пресс-секретарь российского президента-диктатора Дмитрий Песков.

"Заявление очень важное, обратите внимание. Если речь идет о серьезных переговорах, это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение", — сказал представитель Путина.

По его словам, "подобные силы в мировой практике обычно применяются с согласия обеих сторон". Именно поэтому, добавляет он, "в этом случае потенциально очень опасная тема".

Заявление Орбана

Венгерский премьер сообщил, что страны ЕС могут начать переговоры об отправке в Украину войск миротворческого типа.

"Мы близки к тому, чтобы в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым стал вопрос о том, могут ли страны-члены ЕС послать в какой-либо форме войска какого-то миротворческого типа или лучше не посылать. Мы близки к этому пределу, который раньше не пересекали. ", – сказал Орбан.

Напомним, Россия внесла Венгрию в список "недружественных стран". Советник главы ОП Михаил Подоляк говорит, что московский список "недружественных стран" стал знаком качества.

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