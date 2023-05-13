Удар дронами по Хмельнитчине – количество пострадавших снова выросло

В ночь на 13 мая четыре вражеских дрона попали по территории Хмельницкой области. На сегодня известно, что количество пострадавших "приближается" к 30 человек.

Об этом сообщил мэр Хмельницкого Александр Симчишин, пишет "Суспільне".

По его словам, ранения легкие, поэтому жизни людей ничего не угрожает. Двое из них госпитализированы.

Атака дронами Хмельницкой области

На Хмельнитчине в ночь на 13 мая в 03:06 была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась до 07:03.

Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры, расположенному за пределами населенных пунктов. По словам мэра Александра Симчишина, в самом Хмельницком "прилеты" не зафиксированы. В результате взрывных волн в городе повреждены учебные заведения, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.

В Воздушных силах рассказали, что четыре вражеских дрона, которые не удалось сбить ПВО, попали по территории Хмельницкой области. В общей сложности Россия ночью выпустила 21 беспилотник, из которых удалось сбить 17.

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