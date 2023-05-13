Сколько дронов атаковали Хмельнитчину – в Воздушных силах рассказали детали

В ночь на 13 мая четыре вражеских дрона, которые не удалось сбить ПВО, попали по территории Хмельницкой области, повредив объект критической инфраструктуры. В общей сложности Россия ночью выпустила 21 беспилотник, из которых удалось сбить 17.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"К сожалению, этой ночью не все дроны уничтожены — 17 из 21-го БПЛА. Есть четыре попадания по Хмельницкой области", — рассказал он.

В то же время Игнат отметил, что этой ночью силы ПВО уничтожили беспилотник "Орлан", четыре "Ланцета", а также разведывательные дроны

"Мы буквально вчера говорили, что линия боевого столкновения, особенно на восточном и южном направлениях, очень насыщена вражескими БПЛА. Они постоянно совершают воздушную разведку. Наверное, они ожидают каких-то активных действий от наших войск, поэтому все детализированно изучают с воздуха", — заметил Юрий Игнат.

Атака дронами Хмельницкой области

На Хмельнитчине ночью 13 мая в 03:06 была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась до 07:03.

Впоследствии в ОВА подтвердили "прилеты" в регионе. Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры, расположенному за пределами населенных пунктов. По словам мэра Александра Симчишина, в самом Хмельницком "прилеты" не зафиксированы. В результате взрывных волн в городе повреждены учебные заведения, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.

В результате атаки пострадали 11 человек.

"Укрзализныця" в результате обстрела Хмельнитчины запускает дополнительные поезда-шаттлы и автобусы для перевозки граждан.

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