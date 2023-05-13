Удар окупантов по Хмельницкой области: количество пострадавших возросло

В результате атаки армии Российской Федерации по Хмельницкой области ночью 13 мая количество пострадавших возросло до 11 человек.

Об этом сообщил мэр Александр Симчишин во время телемарафона.

По его словам, на критическом объекте, в который попали войска РФ, спасатели тушат пожар. Он продлится еще несколько часов.

Следует отметить, что сначала было известно, что пять человек получили ранения. Их состояние средней тяжести. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, сообщал в эфире телемарафона заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Были попадания в объект критической инфраструктуры. Он находится вне населенных пунктов. Прямой угрозы населению или жилым или промышленным зданиям не было. От взрывной волны были повреждены окна, двери. Есть информация о пяти пострадавших от обломков стекла, которым предоставляется помощь", — сказал Тюрин.

Чиновник подчеркнул, что в результате ночной атаки попадание в объект критической инфраструктуры. Он расположен вне населенных пунктов.

Ночная атака РФ по Хмельницкой области

В Хмельницкой области ночью 13 мая в 03:06 была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась до 07:03. Жители области в Сети начали сообщать о взрывах. Их впоследствии подтвердили местные власти.

В ОВА подтвердили "прилеты" в регионе. Отмечается, что россияне ударили по объекту критической инфраструктуры. Этот объект находится за пределами населенных пунктов.

По словам мэра Александра Симчишина, в самом Хмельницком "прилеты" не зафиксированы. В результате взрывных волн в городе повреждены учебные заведения, медицинские заведения, административные здания, промышленные объекты, многоэтажные и индивидуальные жилые дома.

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