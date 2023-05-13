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Звуки взрывов в Хмельницком и Львовской области

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
34к
Время на прочтение
1 мин
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Звуки взрывов в Хмельницком и Львовской области

Фото: ТСН.ua

Масштабная воздушная тревога в Украине продолжается.

В ночь на субботу, 13 мая, раздался взрыв в Хмельницком и Львовской области. Воздушная тревога во Львовской области не объявлена.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич подтвердил, что в регионе действительно был слышен звук, похожий на взрыв. Однако воздушной угрозы в регионе нет, отметил он.

upd.

По состоянию на 04:55 субботы, 13 мая, в Хмельницком было раздались звуки взрывов не менее трех раз. Об этом сообщают городские Telegram-каналы. В Хмельницкой ОВА подтвердили информацию.

В 05:10 повторные звуки взрывов раздались во Львовской области. Предварительно работает ПВО.

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Просмотры
34к
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