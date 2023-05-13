Взрывы раздались в Киевской области

В ночь на субботу, 13 мая, прогремели взрывы в Киевской области. Об этом сообщают местные жители.

"Угроза атаки враждебных БПЛА. Силы ПВО работают по целям Находитесь в укрытиях и других безопасных местах до окончания тревоги. Берегите себя и близких", - сообщили в Киевской ОВА.

Местных жителей призвали придерживаться информационной тишины - не фиксировать и не публиковать в Сеть фото и видео работы украинских защитников.

Напомним, враг атаковал Николаевскую область, в результате чего пострадали местные жители, также есть разрушения.