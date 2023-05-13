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Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
977
Время на прочтение
1 мин
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Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины

Сирены прозвучали во многих областях Украины в ночь на 9 мая / Фото: ТСН.ua

Сирены прозвучали в 12 регионах.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 13 мая – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Воздушная тревога во многих регионах Украины объявлена в ночь на 13 мая. / © Фото из открытых источников
Воздушная тревога во многих регионах Украины объявлена в ночь на 13 мая. / Фото: Фото из открытых источников

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Дата публикации
Просмотры
977
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