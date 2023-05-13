Воздушная тревога объявлена во многих областях Украины

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога в ночь на 13 мая – пройдите в ближайшее укрытие или находитесь в безопасном месте.

О распространении воздушной опасности свидетельствует информация на интерактивной карте тревог.

Сирены прозвучали в Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Херсонской, Николаевской, Одесской, Черкасской, Кировоградской областях. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму воздушная тревога объявлена пока постоянно.

Воздушная тревога во многих регионах Украины объявлена в ночь на 13 мая. / Фото: Фото из открытых источников