Рекордсмен в Солнечной системе: у Сатурна открыли еще 65 спутников

Сатурн вернул себе статус планеты с большим количеством спутников в Солнечной системе. Несколько месяцев назад опередил его газовый гигант Юпитер.

Об этом пишет The Guardian.

У Сатурна открыли еще 62 новых спутника, в результате чего их официальное общее количество достигло 145. Юпитер, прибавивший 12 спутников к своему счету в феврале, имеет 95 спутников.

"Сатурн не только почти удвоил количество спутников, у него теперь больше спутников, чем у всех других планет Солнечной системы вместе взятых", — сказал участвовавший в наблюдениях профессор Бретт Гладман, астроном из Университета Британской Колумбии.

Молодым спутникам пока присвоили цепочки цифр и букв, затем им дадут имена, основанные на галльских, скандинавских и канадских инуитских богах, согласно соглашению для спутников Сатурна. Команда ученых будет консультироваться со старейшинами инуитов, чтобы запросить предложения по названиям для спутников.

До недавнего времени рекордсменом по количеству спутников был Юпитер – известно о 79 спутниках планеты. На втором месте был Сатурн (62 спутника), за ним следовали Уран (27), Нептун (14) и карликовая планета Плутон (пять). Приблизительно у десятка небесных тел в Солнечной системе два спутника, а у сотни – один.

Напомним, в ходе исследования ученые пришли к выводу, что Сатурн получил свой знаменитый угол наклона после того, как в него врезался один из его спутников.

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