Не распаковывайте чемодан сразу: что опытная путешественница проверяет в ванной гостиницы

Чемодан (иллюстративное фото) / © Unsplash

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Бывшая работница отеля и тревел-блогерка Меган посоветовала путешественникам проверять ванную комнату и другие части номера сразу после заселения еще до того, как доставать вещи из чемодана. За последние десять лет она останавливалась в сотнях гостиниц в 50 странах, а также около года работала в гостиничной сфере.

О своем алгоритме проверки номера Меган рассказала изданию UNILAD.

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По ее словам, гости нередко сталкивались с неисправными замками, неработающей сантехникой и ненадлежаще убранными номерами. Поэтому после заселения она сначала подпирает дверь чемоданом или дорожной сумкой, а затем осматривает помещение.

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Что нужно проверить в ванной комнате

Прежде Меган советует заглянуть за штору в ванной, проверить шкафы, пространство под кроватью и балкон, если он есть.

«Следует проверить ванную, открыть шкаф, заглянуть за шторы, под кровать и выйти на балкон, если он есть», — пояснила она.

Цель такого обзора — выявить очевидную грязь, чужие вещи или другие проблемы, по которым может потребоваться замена номера.

Также стоит сразу проверить, работают ли унитаз и душ, а еще сосчитать полотенца и убедиться, что в номере есть все заявленные средства гигиены. По словам блоггерши, сообщить о недостатке или неисправности проще в начале проживания.

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Чемодан советуют временно поставить в ванную

При проверке остального номера Меган рекомендует оставить багаж в ванной. Она объясняет это тем, что постельным клопам сложнее добраться до гладкой поверхности ванны, чем до кровати, ковра или мягкой мебели.

После этого необходимо отвернуть постельное белье и осмотреть швы, углы и окантовку матраса. Среди возможных признаков клопов она назвала мелкие красновато-коричневые насекомые, темные пятна и остатки оболочек.

С помощью фонарика можно также проверить края изголовья и промежуток между ним и матрасом.

В случае обнаружения клопов Меган советует просить номер на другом этаже, а не в соседней комнате.

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Замки, камеры и аварийный выход

Отдельно путешественница рекомендует проверить, закрывается ли входная дверь, засов, окна и балкон. Также следует убедиться, что дверной глазок не поврежден. Для дополнительной приватности его можно закрыть изнутри стикером.

Еще один пункт – обзор номера на наличие подозрительных устройств. Меган советует приглушить свет и посветить фонарем телефона на датчики дыма, будильники, вентиляционные решетки, лампы, USB-зарядки и другую электронику, направленную в сторону кровати или ванной комнаты.

Если гость обнаружит предмет, похожий на скрытую камеру, его следует сфотографировать, оставить номер и обратиться в администрацию гостиницы и полиции.

Меган также рекомендует найти план эвакуации на дверях и физически пройти маршрут до ближайшего аварийного выхода.

Что еще следует сделать после заселения

Среди других рекомендаций путешественницы:

продезинфицировать пульт от телевизора;

проверить чистоту кофеварки и контейнера для льда;

включить кондиционер и убедиться, что у него нет постороннего запаха и не издает странных звуков;

проверить утюг, телефон и будильник;

сфотографировать номер сразу после заселения.

Последний шаг поможет зафиксировать состояние комнаты, минибара и мебели во избежание возможных претензий по поводу повреждений или исчезновения вещей после выселения.

К слову, путешественник, побывавший во всех странах мира, назвал сомалийскую столицу Могадишо самым опасным местом из-за отсутствия законов, террористической угрозы от группировки «Аш-Шабаб» и необходимости передвигаться под вооруженной охраной. МИД Великобритании подтверждает высокий уровень риска в Сомали из-за постоянных атак, похищения людей, вооруженной преступности и гуманитарного кризиса, советуя гражданам воздержаться от поездок.

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